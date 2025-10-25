السفارة الاميركية في بغداد تبلغ السلطات العراقية بتفجير "مسيطر عليه"

شفق نيوز - بغداد

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، صباح اليوم السبت، أنها أبلغت السلطات العراقية بتنفيذ تفجير مسيطر عليه في منشأة دبلوماسية اميركية.

وقالت السفارة في بيان، إنه "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، ما بين الساعة الـ 09:00 صباحاً والــ 12:00 ظهراً، وذلك في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية".

هذا ولم يفصح البيان عن طبيعة التفجير الذي سيتم تنفيذه صباح اليوم.