السفارة الاميركية تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب والاختطاف

شفق نيوز- بغداد

جددت البعثة الاميركية في بغداد، يوم الأربعاء، تحذيرها إلى المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق بسبب وجود ما وصفته "الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح"، مشيرة إلى "محدودية" قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لهم.

وقالت البعثة، في "تحذير أمني"، صدر، اليوم، إن "جماعات ميليشيا متحالفة مع إيران شنت هجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية استهدفت أهدافاً داخل العراق وفي المنطقة"، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة.

ودعت البعثة المواطنين الأميركيين الموجودين في العراق إلى الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتوجيهات السلطات، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي من دون إشعار مسبق.

وجددت البعثة التذكير بأن العراق لا يزال خاضعاً لتحذير السفر من المستوى الرابع: "لا تسافروا"، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، فضلاً عن محدودية قدرة الحكومة الأميركية على تقديم الخدمات الطارئة لمواطنيها داخل العراق.