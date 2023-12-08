السفارة الامريكية في بغداد تؤكد تعرضها لقصف بصاروخين وتتهم مليشيات موالية لإيران

شفق نيوز/ أكد مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، تعرض مجمع مبنى السفارة الى هجوم صاروخي لم يسفر عن إصابة بشرية، متهمة في الوقت ذاته ميليشيات موالية لإيران بتنفيذ الهجوم.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح اليوم، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مبينا أنه "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

ووفقا للبيان فإنه "لغاية اللحظة، لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، والتي تنشط بحرية في العراق".

وتابع مكتب المتحدث باسم السفارة، بالقول "نجدد دعوتنا للحكومة العراقية، كما فعلنا من قبل، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي"، مؤكدا "أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا في أي مكان في العالم".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم، أن محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوي انفجارات سُمع ضمن محيط السفارة الأميركية في بغداد، مع تفعيل صفارات الإنذار داخل مبناها.

وتفيد المعلومات الأولية عن استهداف محيط السفارة بعدد من الصواريخ.