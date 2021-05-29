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السفارة الامريكية في بغداد تفعل منطومة C-RAM الدفاعية

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T10:06:53+0000
السفارة الامريكية في بغداد تفعل منطومة C-RAM الدفاعية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن السفارة الأمريكية في بغداد قامت بتفعيل منظومة C-RAM الدفاعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن السفارة الكائنة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد  اختبرت المنظومة، وصافرات الإنذار، عازياً سبب الاجراء إلى "ممارسة امنية". 

وأشار المصدر، إلى أن "سكان بغداد من المناطق المجاورة للخضراء كمنطقتي الكرادة والجادرية، قد سمعوا اصوات التشغيل التجريبي للمنظومة".

وC-RAM منظومة أمريكية تُستخدم في الدفاع عن مناطق ذات اهمية بالغة من انواع القنابل والصواريخ وحتى قنابر الهاون عبر تفجيرها بالجو باستخدام رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 فولكان عيار 20 ملم قادر على إطلاق 4500 اطلاقة بالدقيقة الواحدة لمدى فعال يبلغ 3500 متر.

وكانت السفارة الأمريكية في مرمى هجمات صاروخية متكررة منذ مطلع العام 2020 الماضي، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

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