السفارة الامريكية تتابع تقدم المتظاهرين نحو الخضراء وتتجهز تحسباً لأي طارئ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن السفارة الامريكية ببغداد تتابع التطورات الاخيرة بعد تقدم المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات باتجاه المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السفارة الامريكية تتابع التصعيد الذي حصل ضمن مقتربات الخضراء وتتجهز تحسباً من وقوع اي طارئ".

واضاف، "لا يوجد اي احتكاك، والوضع الامني جيد عند مقتربات الخضراء".

واكد المصدر أن "الوضع الآن جيد"، مشيرا الى أن "المحتجين تمركزوا بالقرب من الخط الاول للقوات الامنية ضمن الفلكة مدخل الخضراء (الجسر المعلق) وأنه لا اصابات من الطرفين".

وتابع "بهذا يكون مكان الاعتصام انتقل من مدخل مؤسسة الشهداء باتجاه فلكة المعلق".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق اليوم السبت، بأن المحتجين على نتائج الانتخابات والذين يعتصمون وسط بغداد تقدموا باتجاه المنطقة الخضراء، شديدة التحصين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين تقدموا باتجاه الجسر المعلق وهو أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية. وأضاف أنهم وصلوا إلى حائط الصد الأول على الجسر المعلق المغلق بالصبات الكونكريتية.

وأشار المصدر إلى أنه "حسب المصادر من داخل مكان الاعتصام، فإنه لا توجد نية لاقتحام المنطقة الخضراء، وما حصل هو تقدم فقط".

وأردف المصدر بأن الفرقة الخاصة بدأت بالتحرك داخل المنطقة الخضراء كإجراء أمني احترازي تحسبا من وقوع أي طارئ.

والثلاثاء، بدأ المئات من أنصار فصائل وقوى سياسية شيعية اعتصاما وسط بغداد على مقربة من إحدى بوابات المنطقة الخضراء، معبرين عن رفضهم لنتائج الانتخابات والمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

وكانت قوى شيعية بينها فصائل متنفذة حذّرت سابقاً، من أن المضي بهذه النتائج "يهدد السلم الأهلي في البلاد"؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

وأظهرت النتائج الأولية اكتساح "الكتلة الصدرية" لبقية القوى الشيعية بفوزه بـ73 مقعداً.