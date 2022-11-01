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"السرعة الشديدة" تودي بحياة 7 أشخاص وتصيب 5 في ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-11-01T20:35:26+0000
"السرعة الشديدة" تودي بحياة 7 أشخاص وتصيب 5 في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، مصرع وإصابة 12 شخصاً بثلاثة حوادث مرورية وقعت في وسط وجنوب العراق.

واشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى ان "حادث اصطدام في محافظة بابل بين مركبتين نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه تسبب بوفاة شخص واحد وإصابة اثنين آخرين".

وأضافت ان "حادث اصطدام آخر وقع على الطريق السريع في محافظة المثنى بين مركبتين نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى إلى وفاة خمسة اشخاص وإصابة ثلاثة اخرين".

وفي ذي قار، اصطدمت مركبة بدراجة نارية نتيجة السير عكس الاتجاه مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة، بحسب البيان.

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