السجن 8 سنوات لتاجر مخدرات "خطير" في ذي قار

شفق نيوز – ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن لثمان سنوات بحق تاجر مخدرات "خطير".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لثمان سنوات وغرامة 10 ملايين دينار عراقي بحق تاجر مخدرات تمت إدانته ببيع مواد مخدرة في مناطق متعددة من مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".