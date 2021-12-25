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السجن 7 سنوات لمدانين بجريمة اغتصاب حدث في مدينة السماوة

Category: أمـن

Date: 2021-12-25T18:30:45+0000
السجن 7 سنوات لمدانين بجريمة اغتصاب حدث في مدينة السماوة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات المثنى حكما بالسجن مدة سبعة سنوات وشهر واحد بحق مدانين بجريمة الاعتداء الجنسي استنادا لاحكام المادة (396) من قانون العقوبات العراقي وذلك لارتكابهم جريمة الأعتداء بممارسة الفعل الجنسي على الحدث الذي يبلغ من العمر 12 سنوات في إحدى المناطق السكنية وسط مدينة السماوة.

وذكر بيان لإعلام شرطة المثنى ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن شعبة مكافحة اجرام الصوب الكبير التابع الى قسم مكافحة الاجرام في المثنى تلقت بلاغا من مواطن قال فيه أن ابنه الحدث تعرض للاعتداء بممارسة الفعل الجنسي من قبل شخصين متهمين في أحد المناطق السكنية في مدينة السماوة.

وأضاف البيان؛ أنه "قد تم تشكيل فريق عمل برئاسة ضابط الشعبة، والاستعانة بمصادرنا الخاصة وتم جمع المعلومات والأدلة من حول المتهمين والانتقال إلى محل الحادث وتشخيصهما واماكن تواجدهم وقد ألقي القبض عليهما".

وتابع؛ أن أقوال المتهمين دونت ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفهما وفق أحكام المادة (396) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالتهما إلى المحاكم المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون.

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