السجن 6 سنوات لمدير هيئة التقاعد السابق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن لست سنوات بحق المدير العام السابق لهيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي، مشيراً إلى أن الاخير مازال يمثل امام القضاء في قضايا أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد إكمال التحقيق بقضية الساعدي، من قبل لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة وإحالتها إلى القضاء، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم، حكماً وجاهياً بالسجن لمدة 6 سنوات وفق احكام القرار 160 لسنة 1983.

وبين المصدر أن الحكم صدر في قضية إبرام عقد التأمين الصحي واستقطاع مبالغ من المتقاعدين خلافاً للقانون بالشراكة مع شركة السلامة للوساطة التجارية، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى بحق المدان أعلاه بانتظار المحاكمة.

يشار إلى أن قوة أمنية خاصة اعتقلت في 15 أيلول من العام 2020 مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد عبد الجليل الساعدي، وعدداً من المسؤولين بتهم فساد مالي.