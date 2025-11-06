السجن 6 سنوات لمدير بلدية الرفاعي بتهمة الرشوة

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق مدير بلدية الرفاعي، وذلك بتهمة الرشوة.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مدير بلدية الرفاعي بعدما تمت إدانته بارتكاب جريمة الرشوة".

وأضاف أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، أصدر في حزيران/ يونيو 2024، عدة أوامر إعفاء بحق مديري بلديات الناصرية والرفاعي وقلعة سكر.