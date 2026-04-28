السجن 6 سنوات لمتهم استخدم السحر لاستدراج فتيات في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالسجن 6 سنوات لمتهم استخدم السحر لاستدراج فتيات في النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، بحق متهم أدين باستخدام السحر والشعوذة لاستدراج فتيات لأغراض جنسية".

وأوضح المصدر أن "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (3) من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم (8) لسنة 1988 المعدل".