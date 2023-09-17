السجن 15 عاما بحق تاجري مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمين بالسجن ضد تاجري مخدرات جرى اعتقاله مطلع العام الحالي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في ذي قار اصدرت حكما بالسجن لمدة ثلاثين عاما وغرامة مالية قدرها 30 مليون دينار ضد تاجري مخدرات تم اعتقالهما مطلع العام الحالي، وبواقع 15 عاما و15 مليون دينار غرامة، لكل واحد منهما، وإدانتهما بحيازة نصف كيلوغرام من مادة (الكريستال) المخدرة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".