السجن 3 سنوات لموظفين اثنين من شبكة "الابتزاز" في شركة نفط ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بصدور حكم بالسجن لثلاث سنوات بحق موظفين اثنين في شركة نفط المحافظة بتهمة "الابتزاز".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق موظفة وموظف في شركة نفط ذي قار بعد إدانتهما في القضية المعروفة بـ(تشكيل شبكة ابتزاز مع أحد المسؤولين في الشركة)".

وبين المصدر أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان مصدر أمني في ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتفكيك شبكة ابتزاز يقودها مسؤول رفيع بشركة نفط ذي قار واعتقال غالبية أفرادها.

وذكر المصدر أن "قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني في المحافظة وبناءً على أوامر قضائية اعتقلت ثلاثة موظفين بشركة نفط ذي قار بينهم رئيس قسم في الشركة، وموظفة ضمن كوادر الشركة".

وتابع المصدر، أن "القوة الأمنية اعتقلت شخصين آخرين ضمن كوادر شبكة الابتزاز لكنهما ليس ضمن كوادر شركة نفط ذي قار"، مبيناً أن "القوات الأمنية وضعت المعتقلين في مركز احتجاز خاص، لإكمال التحقيق معهم".