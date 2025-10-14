السجن 25 عاماً بحق مدان قتل مواطناً وأصاب ضابطاً جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، يوم الثلاثاء، عن إصدار حكم بالسجن (25 عاماً) بحق مجرم ارتكب جريمة قتل مواطن وإصابة ضابط بالجيش العراقي أثناء تأدية الواجب في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام المحمودية التابعة لقيادة شرطة بغداد الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم خطير أقدم على قتل أحد المواطنين وإصابة ضابط في الجيش العراقي أثناء تأديته واجبه".

وتابعت: "بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وتدوين أقوال المتهم بالاعتراف الصريح بارتكابه الجريمة، تمت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".

وبينت القيادة أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر حكماً بالسجن لمدة (25 عاماً) بحق المدان، وفقاً لأحكام القانون، جزاءً لما اقترفته يداه من جريمة أزهقت روحاً بريئة واستهدفت أحد منتسبي القوات الأمنية أثناء أداء الواجب الوطني".

وأكدت القيادة استمرارها في "ملاحقة المطلوبين للقضاء ومتابعة مرتكبي الجرائم الخطيرة لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن المواطنين واستقرارهم".