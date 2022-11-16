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السجن 15 عاما بحق مدان بإطلاق صواريخ صوب منطقة المنصور ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-11-16T07:28:10+0000
السجن 15 عاما بحق مدان بإطلاق صواريخ صوب منطقة المنصور ببغداد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 سنة، بحق مدان باطلاق صواريخ على منطقة المنصور في العاصمة بغداد.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المجرم الارهابي اقدم على اطلاق صواريخ على منطقة المنصور العام الماضي"، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

وتعرضت منطقة المنصور التي تضم مقر جهاز المخابرات العراقي إلى هجمات صاروخية متكررة من قبل فصائل مسلحة مناهضة للحكومة السابقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي كان يشغل رئيس الجهاز قبل رئاسته للحكومة السابقة.

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