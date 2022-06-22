السجن 15 سنة لثلاثة مدانين بالمتاجرة بالمخدرات في ديالى

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ديالى، يوم الأربعاء، احكاما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "محكمة جنايات ديالى نظرت قضية ثلاثة مجرمين، وأصدرت احكامها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما بعدما ضبطت بحوزتهما (3) كيلو غرامات من مادة الكرستال المخدرة مع ضبط (5) الاف حبة نوع صفر – واحد".

وتابع أن "الاحكام التي صدرت بحق المجرمين الثلاثة تأتي استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".