بغداد .. السجن 15 سنة بحق مدان استدرج فتاة بغية استغلالها بأعمال البغاء

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة الاتجار بالبشر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المدان اقدم على استدراج فتاة بالاشتراك مع متهمين اخرين وبيعها إلى اشخاص اخرين بغية استغلالها بأعمال البغاء".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 6/ ثانياً وتاسعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

في غضون ذلك أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ثانٍ، أن "المدان ضبط بحوزته ما يقارب 8 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".