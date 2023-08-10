القضاء العراقي يحكم بالسجن 15 بحق داعشي والمؤبد لتاجر مخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة الانتماء الى تنظيم داعش.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم اعترف بجريمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي وحمل السلاح واستلام كفالة مالية والاشتراك معهم بالاستيلاء على اسلحة تابعة للجيش العراقي وخزنها في البستان العائد له في مدينة تكريت".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها بحق المجرم وفقا لإحكام المادة 421 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

هذا وأصدرت محكمة جنايات كربلاء، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الكريستال المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أنه "القي القبض عليه وبحوزته (7) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".

وأشار إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".