السجن 12 عاماً لفتاة أدينت بقتل شقيقها بـ27 رصاصة في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بصدور حكم يقضي بالسجن 12 عاماً لفتاة أدينت بقتل شقيقها بـ27 رصاصة غربي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق فتاة تمت إدانتها بقتل شقيقها بـ27 رصاصة داخل منزلهما في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، العام الماضي، بسبب خلافات شخصية بينهما.

وقال المصدر إن الحكم جاء بعد تخفيفه إثر تنازل ذويها عن الشكوى، مبيناً أن المحكمة أصدرت الحكم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.