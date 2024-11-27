السجن 12 عاماً لتاجر مخدرات في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً جنائياً بحق تاجر مخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بحق تاجر مخدرات بعد إدانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".