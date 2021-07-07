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السجن 10 سنوات وغرامة مالية لمعاون مدير التسجيل العقاري في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T17:30:56+0000
السجن 10 سنوات وغرامة مالية لمعاون مدير التسجيل العقاري في الموصل

شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الأربعاء، حكما بالسجن لعشر سنوات وغرامة مالية بحق المعاون السابق لمدير التسجيل العقاري في الموصل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات نينوى نظرت دعوى واحدة من سبع دعاوى يجري التحقيق فيها بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر من مدينة الموصل وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة ١٠ ملايين دينار بعد ادانته بالتلاعب والتزوير في السجلات".

وأضاف أن "الدعوى حققت فيها الهيئة القضائية التي شكلها مجلس القضاء الاعلى لمواجهة جرائم التزوير والتلاعب في سجلات التسجيل العقاري"، مشيرا الى ان "الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور كانت عن قيام المتهم بتزوير 15 سند ملكية وختمها وتوقيعها على بياض بتاريخ سابق لسقوط الموصل لقاء تلقيه مبالغ مالية ورشى".

وبين المركز أن "اللجنة القضائية وصلت إلى مراحل متقدمة في التحقيق بعد القاء القبض على باقي المتهمين".

 

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