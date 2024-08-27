السجن 10 سنوات لمسؤول سابق في صحة صلاح الدين بتهمة الاختلاس

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن صدور حكم غيابي بالسجن لعشر سنوات بحق مسؤول سابق في دائرة صحة محافظة صلاح الدين لاستيلائه على مال عائد للدولة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية قررت الحكم على المدان الهارب (محمد صلاح عبد سحاب) مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة صلاح الدين سابقاً بالسجن لمدة عشر سنوات عن دوره في جريمة اختلاس 8025 علبة "كلكسان" فرنسي المنشأ تستخدم لتخثر الدم، من مخازن قسم الصيدلة التابع لدائرة الصحة.

وأضاف المكتب إن المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على موظف آخر في دائرة الصحة، عن جريمة اشتراكه في عملية الاختلاس، موضحاً أن المحكمة أصدرت أحكامها بحق المدانين وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، لافتاً إلى إعطاء الحق لدائرة صحة صلاح الدين؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، كما قررت تسليم المواد المضبوطة إلى الدائرة؛ لغرض التصرف بها وفق القانون.

من الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أعلنت بتاريخ 22 آذار/ مارس 2023 ضبطها خمسة متهمين باختلاس 8025 علبة من مادة "كلكسان" وبواقع إبرتين لكل علبة، تستخدم لتخثر الدم، بعد اختفاء هذه المادة بالكامل من قسم الصيدلة بدائرة صحة صلاح الدين، وضبط أكثر من نصف المواد المُختلسة واثنين من المتورِطين بذلك.