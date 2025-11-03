السجن 10 سنوات لمدان روج لـ"حزب البعث" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان روج لحزب البعث "المحظور" في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته منشورات تروج عن نشاطات حزب البعث المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة بغداد".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقهِ إستناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".