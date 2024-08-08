السجن 10 سنوات لـ"أبو صگر" لاغتصابه "بزيزينة" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بإدانة شخص يعرف بـ"أبو صگر" لاغتصابه شخص آخر يقلب بـ"بزيزينة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق شخص يلقب (ابو صگر) بتهمة اغتصاب شخص يلقب (بزيزينة) .

وبين المصدر، ان "القرار صدر استنادا لأحكام مواد قانون العقوبات النافذ"، موضحاً ان "هناك 10 متهمين آخرين مدانين بذات واقعة الاغتصاب سيتم محاكمتهم بعد تفريق أوراقهم خلال الأيام القليلة المقبلة".