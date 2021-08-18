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السجن والطرد لمجموعة من منتسبي الداخلية "تخاذلوا" بحماية مسؤول حكومي قتيل

Category: أمـن

Date: 2021-08-18T17:16:37+0000
السجن والطرد لمجموعة من منتسبي الداخلية "تخاذلوا" بحماية مسؤول حكومي قتيل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة، يوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن والطرد من الخدمة بحق مفرزة الشرطة التي رافقت مدير بلدية محافظة كربلاء عبير الخفاجي الذي تم قتله أثناء حملة إزالة تجاوزات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 12 عاماً والطرد من الخدمة بحق ضابط وتسعة منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء، على خلفية تخاذل المنسوبين آنفا في القيام بواجبهم في تأمين الحماية اللازمة للمهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة".

يشار إلى أن وزير الداخلية عثمان الغانمي، كان قد أمر بتوقيف المفرزة المرافقة للخفاجي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتقصيرهم الواضح في واجبهم.

وكان مصدر طبي في محافظة كربلاء، قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ في 11 آب الجري، بأن مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية.

وعلى إثر ذلك، أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومعه وزير الداخلية عثمان الغانمي، زيارة إلى محافظة كربلاء، بعد أقل من 24 ساعة على قيام أحد المتجاوزين بقتل مدير بلدية المحافظة "المهندس عبير سليم".

وأطلق الكاظمي، حملة لازالة التجاوزات في جميع انحاء العراق حملت اسم (البطل عبير).

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