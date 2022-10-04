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السجن لمدان ببيع الآثار على مواقع التواصل الاجتماعي

Category: أمـن

Date: 2022-10-04T10:00:30+0000
السجن لمدان ببيع الآثار على مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة بيع وشراء الاثار على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان ألقي القبض عليه وبحوزته قطعتين من الآثار كان يروم بيعها لأحد الاشخاص بمبلغ (200) ألف دولار أمريكي بعدما تم الاتفاق على مكان الاستلام في منطقة الاعظمية".

وأضاف أن "الحكم بحق المدان يأتي وفق احكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 من قانون العقوبات".

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