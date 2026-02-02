السجن لمدانين بالإرهاب والدكة العشائرية في صلاح الدين وذي قار

شفق نيوز- صلاح الدين/ ذي قار

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، صدور أحكام بالسجن بحق مدانين بالإرهاب والدكة العشائرية في صلاح الدين وذي قار.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية"، مبينا أن "المدان قام باستهداف منازل مواطنين بالعيارات النارية بقصد ترويعهم وبث الرعب في نفوسهم".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الثانية / 1 / 3 / 4 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".

وفي بيان منفصل ورد للوكالة، أوضح المجلس، أن "محكمة جنايات صلاح الدين، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان، عن جريمة التستر وتقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنتمي إلى كيان داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "المدان أقدم على تزويد ثلاثة إرهابيين بالمواد الغذائية وشرائح اتصال (سيم كارت)، فضلاً عن اتخاذ منزله ملاذاً لإيوائهم عام 2022، تحقيقاً لغايات إرهابية".

وتابع أنه "صدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".