السجن لـ"علياء مخدرات" واعتقال موظف بوزارة الكهرباء يتاجر بالممنوعات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بان محكمة الجنايات اصدرت حكما بحق تاجرة المخدرات المعروفة في المحافظة، فيما ألقت القبض على موظف بوزارة الكهرباء يعمل بذات المهنة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 10 ملايين دينار بحق تاجرة المخدرات في المحافظة المعروف باسم (علياء)"، لافتا إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".

واضاف المصدر، كما ان "قوة امنية تمكنت من الاطاحة بتاجر مخدرات يعمل في وزارة الكهرباء العراقية بتهمة المتاجرة بالمخدرات، بعد مواجهة مسلحة انتهت بإصابته برصاصة واعتقاله".