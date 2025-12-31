السجن لعامين بحق ناصر الغنام على خلفية وفاة طلاب الكلية العسكرية

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة العسكرية الأولى، يوم الأربعاء، أحكامها القضائية بحق عدد من الضباط والمنتسبين المتورطين في حادثة معسكر التدريب بمحافظة الناصرية.

وقال مصدر من داخل المحكمة، لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة أصدرت حكماً بحق ناصر أحمد غنّام داودو الهيتي، آمر الكلية العسكرية بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً إلى أحكام المادة (411/2) من قانون العقوبات العسكري، مع الطرد من الخدمة".

وأضاف أن الحبس لمدة ستة أشهر بحق اللواء الركن عبد مسلم البيضاني، ضابط إدارة الكلية العسكرية الرابعة، بينما الحبس لمدة ثلاث سنوات وفق المادة (411/2)، مع الطرد من الخدمة بحق العميد ستار جبار خضير الربيعي، عميد الكلية العسكرية الرابعة".

وأشار المصدر، إلى أن المحكمة قررت أيضاً الحبس لمدة ثلاث سنوات وفق المادة (411/2)، مع الطرد من الخدمة بحق العقيد الركن نشوان كنعان علوان الحاج حنطة الزبيدي، آمر فوج، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر بحق العقيد حيدر عبد علي الرويشدي، ضابط استخبارات الكلية العسكرية الرابعة".

كما أصدرت المحكمة، حكماً بالحبس الشديد لمدة ستة أشهر بحق النقيب أحمد ناجي تموين البدري، ضابط إعلام الكلية، والملازم عامر عبد علي الجنابي، ضابط إدارة لمدة ستة أشهر، فضلاً عن الحبس لمدة ستة أشهر بحق نائب ضابط أركان عبد المنعم، وفقاً لنفس المصدر.

يذكر أن أكثر من 100 طالب من الدورة الجديدة في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار تعرضوا لحالات إغماء نتيجة الإجهاد الحراري ونفاد مياه الشرب، ما أدى إلى وفاة طالبين وإصابة آخرين، وسط اتهامات بالإهمال.

وأقرت وزارة الدفاع بالحادثة في وقتها، فيما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل مجلس تحقيقي، وأمر بإعفاء عدد من القيادات العسكرية، ومنح رتبة ملازم للمتوفين، مؤكداً على ضرورة تحسين ظروف التدريب وتعامل الكوادر مع الطلبة.