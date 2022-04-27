السجن أكثر من نصف قرن لقاتل أُسرته بالنجف وامرأة تنتحر حرقا بمقبرة وادي السلام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن لمدة 58 عاما بحق شاب أُدين بقتل أسرته وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وكان الشاب قد ارتكب جريمته مطلع العام الحالي تمثلت بفتح النار على أسرته مما أسفر عن مقتل أبيه (أستاذ جامعي)، و امه (مدرسة مادة اللغة الأنكليزية) وشقيقه إضافة إلى إصابة شقيقته بإطلاقة في الساق، وذلك نتيجة ممارسة والده ضغطا عليه من أجل النجاح بدراسته.

في غضون ذلك أقدمت امرأة على الانتحار من خلال حرق نفسها داخل مقبرة وادي السلام في محافظة النجف.

وقال مصدر في الشرطة المحلية، إن المرأة فارقت الحياة بعد حرق نفسها، فيما تجري الجهات الأمنية تحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب والدوافع التي دفعت المرأة الى الانتحار، كونها مازالت غامضة حتى الان.