السجن عامين لمحاميين أدينا بتكوين شبكة دعارة في الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة عامين بحق محاميين اثنين بعد إدانتهما بتكوين شبكة دعارة وسط مدينة الناصرية.

وأضاف المصدر إن القرار صدر استناداً إلى أحكام قانون رقم (15) لسنة 2024، الخاص بالتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.