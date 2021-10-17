السجن عامين لرجل أمن عراقي جُرح بهجوم لداعش

شفق نيوز/ أصدرت السلطات القضائية العراقية في صلاح الدين، يوم الأحد، حكماً بالسجن عامين لرجل أمن جُرح بهجوم لداعش واتهم بالتقصير في الواجب.

واثارت قضية سجن منتسب امني في الشرطة الاتحادية من اهالي صلاح الدين جدلاً وسجالاً شعبياً ورسمياً واسعاً بعد نجاته من هجوم لداعش وبقائه على قيد الحياة.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان لوكالة شفق نيوز، ان "المقاتل احمد محمود احمد الجبوري احد منتسبي الشرطة الاتحادية من سكان منطقة "المسحك" التابعة لقضاء بيجي تعرض لهجوم داعشي في احد قواطع كركوك قبل أكثر من شهر وتسبب الهجوم باستشهاد زملائه وبقائه على قيد الحياة مصابا بجروح بليغة".

وتابع، "بعد شفائه وخضوعه للجنة تحقيق بالحادث الإرهابي صدر قرار حكم بالسجن عامين بحقه بسبب قصور بالواجب بحسب السلطات التحقيقية الا ان القرار غير منصف بحق مقاتل قاوم هجوماً غادراً وخاطفاً لداعش وشاء القدر ان يبقى على قيد الحياة".

وطالب زيدان السلطات المختصة بـ"اعادة التحقيق بالقضية وانصاف المقاتل احمد الجبوري الذي قدم تضحيات وجهود امنية كبيرة في مقارعة الجماعات الارهابية مع زملائه المقاتلين"، مؤكدا "كلنا ثقة بالجهات القضائية بانصاف المقاتل واعادة النظر بالحكم الصادر بحقه".

واستدرك ، "كلنا ثقة بالسلطات الامنية والقضائية بالاستجابة للمطالب الانسانية حيال قضية المقاتل احمد الجبوري واتخاذ القرار اللازم".