القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق مجرم دولي والسجن 7 سنوات لمنتحل ثلاث صفات

شفق نيوز/ اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، يوم الأحد، حكماً بالاعدام بحق مجرم يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من دول الجوار الى العراق.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم القاء القبض على المجرم في محافظة نينوى/ منطقة العبور معترفاً بجريمته بكافة ادوار التحقيق".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 27 /اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في السياق، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على احد المجرمين لانتحاله صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بحق احد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض و نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك انتحاله صفة محامي وطبيب وإنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب.

وأوضح أن "المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامي تم ضبط باجات مزورة لديه فضلا عن تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي تم إرسالها إلى مدير عام احد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية".

وأضاف، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لإحكام القرار 160/ أولا / 1 و2 لسنة 1983".

الى ذلك.. أعلنت محكمة تحقيق نينوى، القاء القبض على تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى انه "بجهود قضائية وبناء على خطط وقرارات قضائية مسبقة تم تكليف فريق عمل من قبل ضباط خلية الصقور في مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".

واضاف انه "بعد نصب كمين محكم لمجموعة تعمل في تجارة المخدرات تم القاء القبض على متهمين اثنين اثناء عملية الاستلام والتسليم في الموصل الجانب الايمن" لافتاً انه "ضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيشه المخدرة تقدر بـ 8 كغم (35) قطعة".

واشار انه "تم تقديم المتهمين الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم وفقاً للقانون".