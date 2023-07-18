السجن 7 سنوات بحق سائق صهريج انفجر في بغداد وأدى لمقتل وإصابة قرابة 20 شخصا

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدان عن جريمة انفجار صهريج محمل بالغاز في منطقة حي القاهرة والذي تسبب في مقتل وإصابة العديد من المواطنين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان قام بتحميل الصهريج من (معمل اربيل لأنتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربون) في محافظة اربيل لغرض إيصاله إلى معمل بيبسي بغداد في منطقة الزعفرانية ووضعه في كراج في حي القاهرة لحين موعد تسليمه، وعند انفجار الصهريج عن طريق الإهمال قام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة".

وأضاف أن "الحكم يأتي وفقا لإحكام المادة 411 /3/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي".

وكانت عجلة نوع ناقلة "صهريج" محملة بالغاز كانت متوقفة في مرآب بحي القاهرة غرب قناة الجيش في العاصمة بغداد انفجرت في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2022 وادى الانفجار الى تطاير اجزاء الصهريج باتجاه منطقة الطالبية وسقوطها في ملعب خماسي لكرة القدم حيث كانت توجد هناك مباراة وعدد كبير من الجمهور.

وأدى الإنفجار في حينها إلى سقوط 9 قتلى و13 جريحا بالإضافة إلى تعرض بعض اسيجة المنازل القريبة الى الضرر.