السجن بحق رجل وامرأة عن جريمة انتحال منصب قضائي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ يوم الخميس، حكمين بحق مجرمين اثنين عن جريمة انتحال منصب مدع عام في مجلس القضاء الاعلى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة الجنايات اصدرت حكمين، الأول بالسجن 7 سنوات بحق المجرم (أ) عن جريمة انتحال منصب مدعي عام في مجلس القضاء الأعلى بقصد الحصول على منفعة، والثاني لمدة أربعة سنوات بحق المجرمة (ح) التي تعمل محامية لقيامها بالاشتراك مع المجرم بانتحال منصب المدعي العام من خلال وجوده في مكتبها ومساعدتها له بانتحال هذا المنصب".

واضاف ان "المجرم الذي انتحل منصب مدع عام قام بأخذ مبالغ مالية من المشتكي مقابل قيامه بتغيير الوصف القانوني للمادة القانونية المحكوم بها (شقيق المشتكي) كونها أقل عقوبة".

وأضاف أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم (أ) وفقاً لاحكام القرار 160 لسنة 1983 / اولا / 1 منه وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فيما أصدرت حكمها بحق المجرمة (ح) وفقا لاحكام القرار 160 / اولاً / 1 و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالاً بأحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".