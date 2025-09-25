السجن المؤبد لشخص يُجنِّد العراقيين للالتحاق بروسيا للقتال ضد أوكرانيا

شفق نيوز - النجف

افاد مصدر قضائي، يوم الخميس، بصدور حكم يقضي بالسجن المؤبد لإدانته بتجنيد عراقيين للالتحاق بالقتال في روسيا ضد أوكرانيا في الحرب الدائرة بين البلدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف اصدرت الحكم بحق المدان الذي كان يقوم بتشكيل مجموعات ارهابية ذات طابع دولي من خلال تجنيد أشخاص وإرسالهم للقتال ضمن صفوف القوات الروسية".

وأقرّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بوجود عراقيين يقاتلون مع الجيش الروسي في الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات، معلنة التحرك داخل مجلس النواب لكشف حيثياته ووضع حد له.

وتفجّرت قضية المقاتلين العراقيين بعد تزايد التقارير الإعلامية حول وجود آلاف منهم ضمن صفوف الجيش الروسي في جبهات القتال مع أوكرانيا في الحرب المشتعلة منذ 24 شباط/فبراير 2022.

وآخر تلك التقارير، ما نشرته وكالة شفق نيوز مؤخرا، والذي كشف وبشكل موسع عن استدراج أكثر من خمسة آلاف شاب عراقي للعمل بصفة مقاتل في روسيا وأوكرانيا منذ العام 2022.

وبحسب المعلومات فإن أغلب الذين التحقوا بالجيش الروسي هم من الوافدين إلى موسكو بهدف السياحة أو ممن اتخذوا من الأخيرة بوابة آمنة لتحقيق أحلامهم في أحد الدول الأوربية.

وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500 – 3000 آلاف دولار.

ويعود الحديث عن مشاركة العراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية إلى نهاية عام 2022، أي بعد أشهر من بدء القتال بين الطرفين، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، كشفت تقارير إعلامية عن تجهيز نحو 600 متطوع عراقي للتوجه إلى القتال في أوكرانيا مع القوات الروسية.

وكشفت التقارير في حينها إلى أن هؤلاء المقاتلين "وهم مقاتلون في فصائل عراقية تابعة للحشد الشعبي" توجهوا إلى الأراضي السورية ومنها إلى أوكرانيا، وانضموا لقوات لجمهوريتي دونتسيك ولوغانسك الانفصاليتين.

وكانت قناة "آر تي العربية" الروسية، نشرت تقريراً مصوراً في 20 تموز/ يوليو 2024، تفخر فيه بشجاعة الجندي العراقي "محمد عدي العابدي"، مشيرة إلى أنه روسي من أصول عراقية من محافظة واسط ويبلغ 24 عاماً.

ووفقاً لتغطيات صحفية، فإن عمليات الاستقطاب بدأت مع انخراط مجموعة "فاغنر" الروسية في تجنيد مقاتلين أجانب عام 2023، حيث ظهر وسطاء محليون في بغداد والبصرة والنجف، يعرضون على الشباب العراقي عقوداً برواتب تصل إلى ألفي دولار شهرياً، مع وعود بمنح الجنسية أو الإقامة الروسية لهم ولعوائلهم.

وتشير تقارير محلية إلى أن إغراء الشباب بالرواتب بالدولار والتعويضات الكبيرة لعائلات القتلى – التي قد تصل إلى 80 ألف دولار إضافة إلى قطعة أرض وهويات رسمية – كان عاملاً حاسماً في انخراط بعضهم في هذه الحرب.