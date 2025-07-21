السجن المؤبد لثلاثة تجار مخدرات بينهم امرأة في ميسان

شفق نيوز- ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات، من بينهم امرأة، بعد إدانتهم بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكرت المحكمة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المتهمين ضُبطوا وبحوزتهم كيلوغرام و149 غراماً من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة، كانوا ينوون الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين.

وصدر الحكم بحق المدانين استناداً إلى المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك في الجريمة.