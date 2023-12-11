السجن المؤبد بحق عصابة خطف مواطنين في بغداد

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة خطف مواطنين ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "العصابة كانت تقوم بخطف مواطنين في منطقة الجادرية على ان يتم اطلاق سراحهم مقابل استلامهم مبالغ مالية كـ (فدية)".

وأضاف أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ ۱ و ۳ و ۸ من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".