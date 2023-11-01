السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات والحكم 8 سنوات لمنتحل صفة قاضٍ في كربلاء وديالى

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كربلاء، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدان ضبط داخل منزله على (562) غراما من مادة الكريستال و(100) كيس صغير الحجم لوضع مادة الكريستال إضافة إلى ميزان الكتروني عدد (2) كما تم ضبط (557) حبة بنية اللون وهي من المواد الخطرة تحتوي على مادة المثيل امفيتامين ومادة الامفيتامين ومادة الارتان".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في غضون ذلك اصدرت محكمة جنايات ديالى، حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات على شخص لانتحاله صفة قاضٍ.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بحق شخص انتحل صفة قاض في هيئة الإشراف القضائي وذلك لقيامه بالاتصال بأحد القضاة لمساعدة احد المتهمين وادعائه بأنه المسؤول عن مقابلات رئيس مجلس القضاء الاعلى".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها بحقه وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983".