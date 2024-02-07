السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات تم ضبط نحو كيلوغرام من المواد المخدرة بحوزته.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عند اعتقال المتهم تم ضبط بحوزته ما يقارب كيلوغرام من مادة الأمفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها والتوسط في نقلها وتوزيعها على المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".