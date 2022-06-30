سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات "خطر" وعمليات امنية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-06-30T06:48:19+0000
السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات "خطر" وعمليات امنية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات بالمحافظة أصدرت حكما بحق أحد تجار المخدرات الخطرين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات اصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار بعدما ضبطت الأجهزة الامنية بحوزته 6 كغم من المواد المخدرة، في قضاء الاصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان " قرار الحكم صدر استنادا لاحكام مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

من جانبها، اعلنت قيادة عمليات ميسان، (جنوبي العراق)، عن تنفيذ واجب امني صباح اليوم الخميس اسفر عن القاء القبض على على متهم ضبط بحوزته (كيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة.

كما قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان إن "قيادة عمليات ميسان القت القبض على ٣ مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب"، مشيرة في ذات الوقت الى "القبض على ٣٥ آخرين وفق مذكرات قبض مختلفة، وعلى ٣ آخرين من المخالفين، وضبط ٢٣ مخزن واعتدة متنوعة وعدد من الدراجات نارية و٤ عجلات مخالفة".

 

related

انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-12-14 08:24:56
انتحار ثلاثة شبان بينهم امرأة طلقها زوجها ومقتل رابع بمحافظتين عراقيتين

شهدت اطلاق نار.. قوة امنية تطيح بتاجر مخدرات وهروب اخر في ذي قار

Date: 2022-06-24 07:11:37
شهدت اطلاق نار.. قوة امنية تطيح بتاجر مخدرات وهروب اخر في ذي قار

رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الركن جميل الشمري بقضية قتل المتظاهرين

Date: 2019-12-04 10:11:04
رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الركن جميل الشمري بقضية قتل المتظاهرين

ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

Date: 2021-07-12 20:07:56
ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

Date: 2020-09-21 11:18:54
الكاظمي يرسل قوة خاصة مسنودة بالطيران لتحرير الناشط سجاد

بعد ساعات من إخماده.. تفجّر نزاع مسلح في ميسان مجدداً

Date: 2022-02-01 20:33:27
بعد ساعات من إخماده.. تفجّر نزاع مسلح في ميسان مجدداً

ميسان.. النزاع العشائري يتجدد ويسفر عن ضحايا

Date: 2022-05-04 17:37:42
ميسان.. النزاع العشائري يتجدد ويسفر عن ضحايا

تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر

Date: 2019-11-14 13:54:22
تعزيزات عسكرية تصل لقضاء في الناصرية وحظر للتجوال حتى اشعار آخر