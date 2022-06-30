السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات "خطر" وعمليات امنية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات بالمحافظة أصدرت حكما بحق أحد تجار المخدرات الخطرين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات اصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد احد تجار المخدرات الخطرين في ذي قار بعدما ضبطت الأجهزة الامنية بحوزته 6 كغم من المواد المخدرة، في قضاء الاصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان " قرار الحكم صدر استنادا لاحكام مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

من جانبها، اعلنت قيادة عمليات ميسان، (جنوبي العراق)، عن تنفيذ واجب امني صباح اليوم الخميس اسفر عن القاء القبض على على متهم ضبط بحوزته (كيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة.

كما قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان إن "قيادة عمليات ميسان القت القبض على ٣ مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب"، مشيرة في ذات الوقت الى "القبض على ٣٥ آخرين وفق مذكرات قبض مختلفة، وعلى ٣ آخرين من المخالفين، وضبط ٢٣ مخزن واعتدة متنوعة وعدد من الدراجات نارية و٤ عجلات مخالفة".