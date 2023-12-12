السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات استورد مواد مخدرة من خارج العراق

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات كان يدخلها عبر المنافذ الحدودية بمساعدة وسيط .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المدان كان يقوم بإدخال المواد المخدرة من خارج العراق عبر المنافذ الحدودية من خلال وسيط وإيصالها إلى العاصمة بغداد والترويج لها في داخل البلد".

وأضاف بأن الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.