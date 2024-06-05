السجن المؤبد  بحق امرأة تنقل المخدرات بين ميسان وبغداد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان (جنوبي العراق)، يوم الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجرة مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المدانة ضبطت بحوزتها مادة الكريستال المخدرة بعدما كانت تقوم بنقلها من محافظة ميسان إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".