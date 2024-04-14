المؤبد بحق "ارهابي" اشترك باحضار انتحاري إلى سوق في بابل

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق "ارهابي" احضر انتحارياً إلى سوق الاسكندرية في محافظة بابل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان اليوم، أن "العملية الارهابية كانت تستهدف القوات الامنية والتي تمكنت من قتل الانتحاري قبل أن يفجر نفسه".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".