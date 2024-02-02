السبت أو الأحد.. أمريكا توجه ضربة للعراق وسوريا

شفق نيوز/ قررت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، ضرب أهداف في العراق وسوريا نهاية الأسبوع الجاري (السبت أو الأحد)، رداً على ضرب برج 22 في المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الأهداف المنشودة هي القوات والمواقع الإيرانية، والضربات ستكون متعددة المراحل".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد قواتها في الأردن مؤخراً، وإصابة ما يزيد على 40 آخرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديث مع الصحفيين أنه اتخذ قراره تجاه الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية، ويشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.