السبب غامض.. مقتل شخصين بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان، يوم الثلاثاء، بأن هجوماً مسلحاً أنهى حياة شخصين وسط المحافظة، لسبب مجهول.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين يستقلون عجلة صالون فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين بمنطقة القادسية وسط ميسان وانهيا حياتهما على الفور".

وبين ان "المجنى عليهما دخلا بنزاع عشائري سابق وتم حله بالفصل العشائري، لذلك سبب قتلهما ما يزال غامضاً لدى الأجهزة الامنية".

واشار الى ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

وتشهد منطقة القادسية وسط مدينة ميسان مركز المحافظة هجمات مسلحة في الاونة الاخيرة اودت بحياة عدد من المواطنين.