الساعدي يعلن تسلم عشرات الإرهابيين من كوردستان وتحرك لإنشاء فوجي أربيل والسليمانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، يوم الأربعاء، تسلم عشرات المطلوبين المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب من إقليم كوردستان، منوها إلى تشكيل فوجين تابعين للجهاز في محافظتي اربيل والسليمانية.

وأكد الفريق أول ركن الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الاستمرار بتنفيذ العمليات النوعية ضد المجاميع الارهابية، مبينا أنه تم تنفيذ العديد من العمليات النوعية وأهمها عمليتان الاولى في محافظة الانبار قتل فيها (22) إرهابيا، والثانية عملية نوعية "مهمة" في جبال حمرين حيث قتل فيها (5) إرهابيين تم التعرف على (3) منهم من خلال فحص الـ DNA ومازال الفحص مستمرا على الارهابيين الاثنين الآخرين.

وأضاف أن احد الذين تم قتلهم هو اعلامي مايسمى تنظيم الدولة المدعو (خالد)، وكذلك الارهابي ( ابو عبد القادر الملقب ابو محمد)، وهو مايسمى امير التنظيم ولكن لايزال فحص الـ DNA لم يتم التأكد من مقتله، مردفا بالقول: عملياتنا مستمرة في مختلف القواطع.

وعن العلاقة مع السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، قال الساعدي: لدينا تنسيق عالي المستوى مع اربيل والسليمانية، حيث تم تسلم أكثر من (40) ارهابيا من اربيل في هذه الفترة في مختلف المناطق، واما السليمانية عملياتنا مستمرة بتنسيق عالي المستوى حيث تم تنفيذ واجب قبل يومين ألقينا فيه القبض على (3) إرهابيين.

وتابع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بالقول: سيتم تشكيل فوج مكافحة الارهاب السليمانية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب السليمانية بعد اقرار الموازنة، ومستقبلا وبعد التنسيق مع حكومة اقليم كوردستان سيتم إنشاء فوج مكافحة الارهاب في اربيل.