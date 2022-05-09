الساعدي يعلن زيادة التنسيق الامني مع كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، عن عقده اجتماعاً مع قادة امنيين لاقليم كوردستان بهدف زيادة التنسيق.

وقال الفريق الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بزيادة التنسيق والتعاون بين جهاز مكافحة الارهاب واقليم كردستان، عقد اجتماعا مع القادة الامنيين للاقليم".

وأوضح الساعدي، أن التنسيق المشترك يتعلق بالاستخبارات وتبادل المعلومات وكذلك العمليات والتدريب والجوانب القضائية"، مشيراً إلى "اجراء الكثير من الامور وتفاصيل العمل المشتركة بين جهاز مكافحة الارهاب واقليم كوردستان لغرض خلق بيئة آمنة وعراق آمن وحماية الشعب العراقي".