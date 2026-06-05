مكتب القائد العام ينفي تغيير القيادات الأمنية والعسكرية.. والدفاع تتوعد مروجي الشائعات

شفق نيوز- بغداد

فنّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الجمعة، ما تداولته مؤخراً صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود تغييرات في مناصب القيادات العليا للمؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

وأكد النعمان في بيان، أن كل ما يُشاع حول إعفاء أو تعيين أو تدوير هذه المناصب هو "عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له في الواقع، حيث تستمر القيادات الحالية في أداء مهامها وواجباتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار وفقاً للخطط الاستراتيجية المعتمدة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأهاب بجميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية والأخبار مجهولة المصدر.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الدفاع بياناً، أكدت فيه احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتعمد نشر أو ترويج "الأخبار الكاذبة والشائعات" التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقادتها ومنتسبيها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الأيام الماضية، أنباءً تزعم وجود تغييرات عسكرية وأمنية واسعة ستُجرى في البلاد.