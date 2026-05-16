الزيدي يستمع لتقارير أمنية من الحشد والجيش والداخلية ويوجه برفع الجاهزية

شفق نيوز- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، مساء السبت، كلاً على انفراد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين حسب العوادي.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي استمع خلال اللقاءات إلى شرح مفصل عن الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، دون إعلان تفاصيل إضافية عن فحوى التقارير المقدمة.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية، ورفع مستوى الجهوزية، إلى جانب توفير متطلبات الضباط والمراتب في القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية، بما يضمن تنفيذ المهام والواجبات.